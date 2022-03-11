"Не успеют!" Россия хочет провести ротацию 17 марта, чтобы скрыть поражение под Николаевом – Ким

Виталий Ким предложил оккупантам сдаться / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия готовит ротацию войск в Николаевской области на следующей неделе, чтобы скрыть поражение на данном направлении.

Об этом сообщил глава Николаевской ВЦА Виталий Ким в Telegram.

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Он заверил, что оккупанты не успеют сделать ротацию, и предложил им сдаться в плен пока не поздно.

"Россия начинает разгонять у себя "мамы просят убрать срочников из Украины". У них ротация порядка 17 числа, но они уже все. И они хотят скрыть свое поражение в Николаевской области тем, что проведут плановую ротацию 17 числа. Не успеют. Русские, вы cдавайтесь. А мы им не дадим сделать ротацию так, как они хотят, по их правилах", – сказал Ким.

Ким заявил, что "даст шанс выжить" военным РФ

10 марта Ким обратился к российским оккупантам, которые стоят на границе Херсонской и Николаевской областей и разговаривают с украинскими военными. Он отметил, что Украина дает им шанс выжить.

"Нападать они не хотят, считают, что их обманули, мол сказали, что это учения и так далее. Но и назад они вернуться не могут, потому что им сказали, что будут расстреливать при отступлении. В итоге они по селам стоят и ни туда и ни сюда. И нападать не хотят, и уйти не могут", — рассказал он.

В связи с этим Ким собирается обращаться "наверх" и согласовывать "зеленый коридор" для тех, кто еще не стрелял и не совершал преступлений против мирного населения.

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