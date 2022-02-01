Не забудьте зонт! Где завтра в Украине ждать непогоду

В городах Украины прогнозируют снег и дождь / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 2 февраля, будет облачной. Также в большинстве регионов стоит ожидать снег и дождь. Максимум температура воздуха в стране поднимется до 4 градусов тепла.

Об этом сообщает sinoptik.

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Весь день в Харькове будет облачно. Утром будет идти снег, но после полудня он сменится на мокрый снег. Вечером осадков быть не должно. Ночью температура воздуха будет от -8 до -4 градусов, а днем поднимется до 1 градуса выше нуля.

Во Львове облака покроют небо до самого вечера. Утренний снег постепенно перейдет в дождь со снегом, который вечером сменится на мелкий снег. Ночью столбики термометров покажут от -6 градусов до -1 градуса. Днем температура воздуха прогреется до +1 градуса.

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В Киеве будет завтра облачно, но солнце все же будет иногда выглядывать. Осадков синоптики не обещают. Ночью будет от -8 до -5 градусов, а днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Теплее всего будет завтра в Одессе. Там ночью температура воздуха будет держаться около 0 градусов, а днем прогреется до +4. Однако с утра и до самого вечера будет облачно. Дождь со снегом должен прекратиться к середине дня.