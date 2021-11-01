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Не забудьте зонтики! Где в Украине завтра пройдут дожди – прогноз погоды

Валентина Шаповал
1 ноября, 16:00
Дождь завтра будет в 17 областях

Погода в Украине на 2 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 2 ноября, в Украине часть территории покрою облака и дожди, но где-то будет светить солнце.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. На востоке ожидается 10-13 градусов тепла.

В северных регионах — +6-11 градусов. На юге столбики термометров покажут +13-15 градусов.

В Киеве будет дождь, а температура воздуха 6-11градусов тепла.

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Где пройдут дожди?

  • Житомир
  • Вінниця
  • Чернігів
  • Київ
  • Черкаси
  • Кропивницький
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Херсон
  • Сімферополь
  • Запоріжжя
  • Дніпро
  • Полтава
  • Суми
  • Харків
  • Луганськ
  • Донецьк

В остальных регионах будет солнечно.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Погода в ноябре

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.

Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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