Не защитят ни маски, ни перчатки. Комаровский раскрыл главный путь распространения COVID-19

Фото: YouTube, Евгений Комаровский
Самый главный путь распространения коронавирусной инфекции – аэрозольный, когда мельчайшие частички попадают в поток воздуха и разносятся на большое расстояние.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем видео на You-tube.
По его словам, в таком случае от инфекции не смогут защитить как маски, так и перчатки.
"При аэрозольном пути передачи вируса наиболее действенным методом профилактики является вентиляция и открытая форточка", – считает Комаровский.
Чтобы защитить себя от вдыхания инфекции, врач советует:
- определить самые опасные места в помещении, где нет активного движения воздуха, с помощью детектора углекислого газа;
- проветривать помещения;
- контролировать состояние вентиляционных систем;
- проводить на свежем воздухе всевозможные мероприятия.
Ранее Комаровский заверил, что вакцина от коронавируса Covishield (AstraZeneca), которой уже начали делать прививки украинцам, является высокоэффективной и абсолютно безопасной.
Новости на эту же тему: