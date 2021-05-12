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Не защитят ни маски, ни перчатки. Комаровский раскрыл главный путь распространения COVID-19

12 мая, 20:05

Юлия Ляхова

Чтобы защитить себя от вдыхания инфекции, врач советует проветривать помещения и контролировать состояние вентиляционных систем

Фото: YouTube, Евгений Комаровский

Самый главный путь распространения коронавирусной инфекции – аэрозольный, когда мельчайшие частички попадают в поток воздуха и разносятся на большое расстояние.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем видео на You-tube.

По его словам, в таком случае от инфекции не смогут защитить как маски, так и перчатки.

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"При аэрозольном пути передачи вируса наиболее действенным методом профилактики является вентиляция и открытая форточка", – считает Комаровский.

Чтобы защитить себя от вдыхания инфекции, врач советует:

Ранее Комаровский заверил, что вакцина от коронавируса Covishield (AstraZeneca), которой уже начали делать прививки украинцам, является высокоэффективной и абсолютно безопасной.

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