"Не жалейте их": опубликована переписка убитого под Киевом оккупанта

Оккупант обещал, что война "долго не продлится" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети опубликованы фото с перепиской одного из российских оккупантов, убитых в Киевской области. Снимки выложил "Киев Оперативный".

На фото видна переписка убитого с сестрой и девушкой или женой.

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Сестре он обещает, что война долго не продлится – "быстро угомонятся". Контакт под названием "Любимая" пишет: "Не жалейте их, они вас не будут жалеть".

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Война в Украине: 1 марта