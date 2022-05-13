"Не знаю, смогу ли дальше служить в ВСУ": экснардеп рассказал о своей болезни

Виталий Куприй может прекратить службу в ВСУ из-за старой травмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник командующего Территориальной обороны ВСУ, экс-нардеп Виталий Куприй может прекратить службу в Вооруженных силах из-за обострения старой болезни, связанной с травмой позвоночника.

Об этом Куприй рассказал на своей странице в Facebook.

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"Второй раз за месяц попадаю на больничный. Даются признаки нападения на меня бандитов в 2011 году, когда меня толкнули в бетонную четырехметровую яму. Тогда я едва остался жив – у меня было сломано плечо, смещены шейные позвоночники получена черепно-мозговая травма. Теперь с начала войны, у меня уже второе обострение болезни, связанной с позвоночником, и я не знаю, смогу ли я продолжать службу в ВСУ. Это определят врачи", – сообщил экс-нардеп.

Нападение на Виталия Куприя, который тогда был депутатом горсовета Днепродзержинска (сейчас Каменское), произошло 10 ноября 2011 года. Двое неизвестных мужчин избили Куприя возле его офиса и столкнули по лестнице в подвал дома, сообщает ТСН.

Напомним, что на Виталия Куприя также было совершено нападение 16 августа 2019-го в Гостомеле под Киевом. Куприй заявил, что это было покушение.