Небольшие дожди и немного гроз: прогноз на 6 июля (карта)

На западе Украины во вторник даже засияет солнце, правда пока только в одной области

Во вторник, 6 июля, в Украине продолжатся дожди, но в основном небольшие. Кроме того сместится на восток грозовой фронт, а вот жара останется по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве будет все так же жарко – от 27 до 29 градусов, а также синоптики обещают небольшой дождь. А вот грозы решили дать столице передышку. Как и Черниговской и Сумской областям – там тоже немного подождит и будет жарко.

На западе Украины во вторник даже засияет солнце, правда пока только на Закарпатье – там без осадков и до +30 градусов. В остальных областях региона обещают кратковременные небольшие дожди и температуру в среднем 26-28 градусов.

А вот в центре, на востоке и юге по-прежнему прогнозируют грозы, но если в центральных областях они будут небольшими, то восточные и южные продолжит заливать. Температура в центре – 27-29 градусов, на черноморском и азовском побережье – +25-27, на востоке – аналогично.

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Напомним, на выходных в Украине бушевала непогода. В результате 29 населенных пунктов в четырех областях остались без света. Сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

А в Крыму продолжаются потопы, даже погибла женщина, еще одна пострадала.