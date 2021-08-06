"Нельзя злить Россию": секретарь СНБО рассказал, как Германия и Франция подставили Украину

Франция и Германия в 2008 году буквально в последний момент испортили планы Украины и Грузии по вступлению в НАТО

Алексей Данилов прошелся по "союзникам" Украины / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Франция и Германия виноваты в нападении России на Украину, заблокировав интеграцию нашей страны в НАТО в далеком 2008 году, а все потому, что пытались умиротворить агрессора.

Об этом он сказал в интервью НВ.

Он напомнил, что Франция была посредником в мирном урегулировании российско-грузинской войны, но в результате Грузия потеряла часть территории, а французы получили крупный контракт с Россией на постройку вертолетоносцев. Также он вспомнил и про Бухарестский саммит НАТО 2008 года.

"В 2008 году Германия и Франция отказались поддержать предложение о предоставлении Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, а сегодня мы имеем последствия этого в Грузии и в Украине. Потому что, если бы мы имели ПДЧ, может, у нас была бы другая ситуация. Потому что план действий по членству в НАТО — это уже гораздо больше обязательств", – сказал Данилов.

По его словам, Франция и Германия в 2008 году буквально в последний момент испортили планы Украины и Грузии по сближению с НАТО.

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"Я хорошо знаком с этими вопросами, каким образом они готовились и в последние день-два все ломалось, скажем так. Именно эти страны объясняли, что нельзя злить Россию. Ну так подождите, а мы? После 2010 года, после 2013 года и того, что мы сегодня имеем, — это все последствия нежелания злить Россию", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что на Будапештский меморандум с Украиной 1994 года Запад сегодня не обращает никакого внимания.

Что случилось в Бухаресте в 2008 году

На саммите НАТО в Бухаресте (Румыния) в 2008 году Украине и Грузии было официально отказано в предоставлении Плана действий по членству в НАТО. На саммите альянса этот вопрос был перенесен на неопределенное будущее, а пообещали лишь более расширенное сотрудничество с блоком в будущем.

Основной причиной отказа стала позиция 8 стран: прежде всего Германии и Франции, к которым присоединились Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Испания и Венгрия. Тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, главному лоббисту вступления Украины и Грузии в НАТО, так и не удалось "укатать" канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Николя Саркози, чтобы те изменили свое мнение. Но и Меркель, и Саркози отрицали, что на их позицию оказала давление Россия.

Саммит, таким образом, стал самым скандальным за всю историю НАТО. Впервые союзники не смогли договорится между собой по важнейшим вопросам, а Западная Европа (которая и заблокировала присоединение Украины к ПДЧ) впервые дала понять, что более не намерена ориентироваться в вопросах безопасности исключительно на США, а будет выстраивать свою самостоятельную политику с учетом интересов России.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк говорил, что если бы Украина была уже в НАТО, Россия никогда бы не напала. Он назвал несколько причин, почему Альянс должен принять Украину в свои ряды.

А недавно президент Владимир Зеленский "активировал" решение СНБО об интеграции Украины в НАТО. Подготовка Украины к обретению членства в НАТО – важнейшая государственная задача, отмечается в решении СНБО.