Похожая ситуация произошла в прошлом году в начале пандемии, но тогда границы для перелетов закрывала Украина

Покорили вершину и застряли по дороге домой – такое произошло в Непале с группой украинских туристов. Пока поднимались и спускались с горы Мэра-пик, власти Непала закрыли границы и приостановили международное сообщение, говорится в новостях "Сегодня".

Вылет из гор – то есть из города Лукла – украинские туристы планировали на 4 мая. Не удалось из-за погодных условий – сильной облачности.

"Очень много своих ребят из Украины осуществляли свои восхождения на вершины: Ама-Даблам, Айданд-пик, Лобуче. Они спустились ниже и не могли улететь", – рассказывает альпинист Дмитрий Семеренко.

За помощью украинцы обратились к дипломатам, на странице в Facebook. Те – отреагировали.

"Предоставляется возможное содействие в сверхсложных условиях жестких карантинных ограничений в Непале", – говорится в сообщении посольства Украины в Индии.

Ответ предоставили 6 мая, уже 7-го – украинцы вылетели на спасательном вертолете в столицу Непала, Катманду. Но на международный рейс не успели. Накануне власти Непала ввели локдаун в связи с ростом количества больных ковид. Границы – закрыли.

"Мы решили приостановить внутренние рейсы. Все международные перелеты будут также приостановлены до 14 мая", – сообщил премьер-министр Непала.

По меньшей мере до 14 числа, а могут и продлить. И тогда в Катманду застрянут другие группы украинских туристов, считает альпинист Тарас Поздний. Сейчас группы его клуба совершают восхождение на Эверест и Лхоцзе: первую и четвертую по высоте вершины мира. Возвращаться домой будут также через Катманду.

"И еще, знаю, около десятка туристов из Украины из других клубов, или самостоятельных. Все они будут в Катманду в ближайшее время и я прошу нашу власть и МИД помочь им со скорейшим вылетом домой", – говорит Тарас Поздний.

В МИД уверяют – ищут пути, как вылететь в условиях карантина. Похожая ситуация произошла в прошлом году, и также весной. Но тогда границы закрыла украинская власть. Группа туристов не могла вылететь из Непала и только через две недели, с помощью немецкого МИДа, их удалось вернуть домой.

Напомним, крупнейшие лоукост-авиакомпании Европы Ryanair и Wizz Air в первый раз за последние 14 месяцев зафиксировали рост числа пассажиров. В 2021 году Ryanair планирует перевозить до 70% от обычного количества пассажиров в летние месяцы.

Корреспондент "Сегодня" Анна Левицкая