Непогода начинает покидать Украину: где 20 мая будет сухо (прогноз)

После нескольких дождливых грозовых дней в некоторых областях наконец будет сухо, однако потепления пока ждать не стоит

Украинцы гуляют по парку в Одессе / Фото: Сегодня

В четверг, 20 мая, дожди начнут понемногу уходить с Украины, однако на улице все еще будет прохладно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня дождя не будет в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Гроза возможна только в Одесской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Погода в Украине 20 мая. Источник: Укргидрометцентр Реклама

Температура воздуха днем ожидается около 14-17 градусов на западе, в центре и на севере – 16-19 градусов, а на востоке и юге – 19-22 градуса.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

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