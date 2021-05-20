Непогода начинает покидать Украину: где 20 мая будет сухо (прогноз)

Украинцы гуляют по парку в Одессе / Фото: Сегодня
В четверг, 20 мая, дожди начнут понемногу уходить с Украины, однако на улице все еще будет прохладно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня дождя не будет в Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Гроза возможна только в Одесской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Погода в Украине 20 мая. Источник: Укргидрометцентр
Температура воздуха днем ожидается около 14-17 градусов на западе, в центре и на севере – 16-19 градусов, а на востоке и юге – 19-22 градуса.
Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.
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