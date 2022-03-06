"Нет войне". В Москве люди вышли на митинг – есть задержанные (видео)

В РФ начались протесты против войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве 6 марта народ вышел на митинги. Люди выходят сказать "нет войне, вранью, фашизму и оккупации Украины". Более тысячи человек уже задержали.

Об этом сообщает Инсайдер Украина в Telegram.

Реклама

Задержанные в Москве поют гимн Украины.

Автозак с людьми, которых задержали во время мирного митинга врезался в столб и перевернулся.

Реклама

В Санкт-Петербурге также протестуют люди.

Реклама

11-й день войны в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Возле Николаева украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.