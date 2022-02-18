Неутешительная ситуация на Донбассе и новые переговоры по ситуации вокруг Украины — главные новости за ночь

Боевики не соблюдают режим тишины, а Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и НАТО по ситуации вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Боевики на востоке попали из тяжелого оружия в жилой дом: начался пожар
По пгт Станица Луганская боевики снова открыли огонь. Российские наемники применили тяжелое вооружение. Они обстреляли жилой дом.
Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО — Генштаб
Пророссийские боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) из-за возможного обострения ситуации. Людей планируют вывозить из Донецка.
Глушат боевики? В Донецкой и Луганской областях проблемы с мобильной связью
В Донецкой и Луганской областях перестала работать мобильная связь. О сбое сообщали абоненты двух мобильных операторов.
Байден созывает встречу с лидерами ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден организует встречу с главами стран Европейского Союза и НАТО. Во время нее обсудят ситуацию вокруг Украины.