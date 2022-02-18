Неутешительная ситуация на Донбассе и новые переговоры по ситуации вокруг Украины — главные новости за ночь

Боевики не соблюдают режим тишины, а Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и НАТО по ситуации вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Боевики на востоке попали из тяжелого оружия в жилой дом: начался пожар

По пгт Станица Луганская боевики снова открыли огонь. Российские наемники применили тяжелое вооружение. Они обстреляли жилой дом.

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Боевики продолжают нарушать режим тишины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО — Генштаб

Пророссийские боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) из-за возможного обострения ситуации. Людей планируют вывозить из Донецка.

Боевики устраивают провокации на востоке/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Глушат боевики? В Донецкой и Луганской областях проблемы с мобильной связью

В Донецкой и Луганской областях перестала работать мобильная связь. О сбое сообщали абоненты двух мобильных операторов.

Не работали операторы мобильной связи Vodafone и "Киевстар"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Байден созывает встречу с лидерами ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден организует встречу с главами стран Европейского Союза и НАТО. Во время нее обсудят ситуацию вокруг Украины.

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