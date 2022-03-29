Незаконно уехавшим из Украины после начала войны мужчинам может грозить до 10 лет тюрьмы – законопроект

Мужчинам, незаконно покинувшим территорию Украины после начала вторжения РФ, может грозить срок. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после начала вторжения РФ (24 февраля), может грозить до 10 лет тюрьмы.

Об этом стало известно на сайте ВРУ.

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Инициаторами законопроекта являются депутаты Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин, Игорь Герасименко и Юрий Здебский.

Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины в условиях войны – разъяснение пограничников

Когда Россия напала на Украину, на территории нашей страны ввели военное положение. Также Верховная Рада Украины утвердила указ президента о всеобщей мобилизации. Согласно законам все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать за границу.

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На официальной Facebook-странице Государственной пограничной службе опубликовали информацию, кто из мужчин имеет право покидать Украину в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.

Так, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины: