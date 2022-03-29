Незаконно уехавшим из Украины после начала войны мужчинам может грозить до 10 лет тюрьмы – законопроект

Мужчинам, незаконно покинувшим территорию Украины после начала вторжения РФ, может грозить срок. Фото: коллаж "Сегодня"
В Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после начала вторжения РФ (24 февраля), может грозить до 10 лет тюрьмы.
Об этом стало известно на сайте ВРУ.
Инициаторами законопроекта являются депутаты Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин, Игорь Герасименко и Юрий Здебский.
Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины в условиях войны – разъяснение пограничников
Когда Россия напала на Украину, на территории нашей страны ввели военное положение. Также Верховная Рада Украины утвердила указ президента о всеобщей мобилизации. Согласно законам все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выехать за границу.
На официальной Facebook-странице Государственной пограничной службе опубликовали информацию, кто из мужчин имеет право покидать Украину в условиях военного положения и всеобщей мобилизации.
Так, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины:
- у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
- те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
- близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.