Ни денег, ни товара: как украинцев "разводят" в интернете

Все больше украинцев становятся жертвами изощренных схем мошенников, которые измышляют все новые способы отбора денег

Мошенники придумывают все новые способы лишить денег украинцев, особенно они активизировались в последнее время в интернете – заманивают выгодными предложениями, прибегают к психологическому давлению и даже угрожают.

Как людей обманывают в интернете и как уберечься от мошенников, выяснили новости "Сегодня".

Сайты-дублеры

Виталий с коллегой решил приобрести мотоцикл. Объявления нашли на популярном сайте. С продавцом якобы нашли общий язык, но возник один нюанс: тот попросил деньги сразу.

"Аргумент продавца был такой: через этот кешбек не нужно оплачивать доставку, это более выгодно. Вы типа загоняете деньги на этот кешбек, товар приходит на "Новую почту". Вы смотрите товар. Деньги не кешбеке замораживаются. Если все окей, то деньги мне отправляются, вы забираете товар", – рассказывает Виталий Югов, житель Киева.

За считанные минуты получили ссылки для оплаты. Это была знакомая страница известной почты, поэтому ничего не заподозрили и перевели 12 тыс. гривен.

"После этого колесико крутилось-крутилось. Какие-то вроде неполадки. И все. Через 5 минут этот сайт уже не включался" – говорит Виталий.

С тех пор – ни денег, ни мотоцикла, ни связи с продавцом. Виталий и коллега стали жертвами популярного онлайн-мошенничества через фишинговые сайты. То есть поддельные страницы, которые дублируют настоящие.

"Бывают очень искусно сделанные страницы, но полностью воссоздать страницу знакомого вам ресурса достаточно сложно. Поэтому надо смотреть внешне, на правильность доменного имени", – говорит Виктор Жора, заместитель председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.

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Деньги в долг

Еще один популярный вид мошенничества в интернете: страницу взламывают и пытаются достучаться до друзей пользователя с просьбой дать денег в долг.

В таком случае злоумышленники прибегают к психологическому давлению: мол, спасайте, попал в затруднительное положение, срочно нужны деньги.

"Если вы получаете сообщение в соцсети или каком-то мессенджере – надо перезвонить на телефон. Услышать голос, проверить, действительно ли такая просьба была. В 99% случаев, конечно, ничего такого не было", – говорит Виктор Жора.

Полиция не помешает

Украинцев, которые попадали на крючок интернет-мошенников, немало, однако большинство пострадавших не обращаются в полицию. А стоило бы, говорит адвокат Николай Хахула. Ведь ответственность предусмотрена от административной до уголовной. За мошенничество в особо крупных размерах злоумышленникам грозит даже до 12 лет заключения. Но главное – доказательства.

"Всю возможную информацию надо вести в переписке. Ведь когда состоялись беседы по телефону – ты можешь забыть какие-то определенные факты и это к своему заявлению о преступлении ты не прикрепишь. Когда у тебя будут скриншоты, видео, аудио, будет легче уже разобраться в этом деле", – говорит адвокат.

Главное правило от опрошенных нами экспертов: минимум эмоций, максимум проверенной информации.