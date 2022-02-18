"Ни совести, ни морали". В Луганской ОГА назвали последствия масштабных обстрелов боевиков

Боевики обстреляли гражданских на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации совершали обстрелы по всей линии разграничения. Только в Луганской области 17 февраля обстреляли 10 населенных пунктов.
Об этом сообщили в Луганской ОГА.
Если несколько дней назад фиксировали по пять-семь, то только вчера враг 22 раза открывал огонь. Утром 18 февраля продолжается интенсивный обстрел Лобачева.
Обстрелам подверглись населенные пункты, повреждены здания школы во Врубовке, детский сад и депо в Станице Луганской. К счастью, никто тяжелых травм не получил. Однако три работника детского сада получили контузии.
"Последствия вчерашних обстрелов еще раз показали – у российско-оккупационных войск нет ни совести, ни морали", – считает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Где стреляли 17 февраля
За минувшие сутки боевиками обстреляны следующие населенные пункты Луганской области:
- Лобачево,
- Лопаскино,
- Новозвановка,
- Новотошковское,
- Попасная,
- Сизее,
- Станица Луганская,
- Старый Айдар,
- Троицкое.
Враг открывал огонь из 122 мм артиллерии, 82 мм и 120 мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, танков, применял ВОГ-17.
Последствия обстрелов
В настоящее время около 7400 абонентов находятся без электроснабжения.
Ночью из-за усиления обстрелов ремонтные бригады не работали, но с утра восстановительные работы уже начаты.
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