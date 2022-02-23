Никаких встреч! В Италии проехались по решению Путина

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Италия не будет проводить никаких двусторонних встреч на высоком уровне с Российской Федерацией до тех пор, пока не произойдет деэскалация кризиса в Украине.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает ANSA.

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"Мы работаем на верхних многосторонних каналах диалога, однако считаем, что никаких двусторонних встреч с российским руководством не может быть до тех пор, пока не поступит сигнал о разрядке напряженности. Это позиция, которую в последние несколько часов заняли наши союзники и европейские партнеры", – сказал Луиджи Ди Майо.

Фото – ANSA.

Также, по его словам, в Италии осуждают решение Москвы о направлении на территорию "Л/ДНР" контингента войск с так называемыми "миротворческими функциями":

"Это жест, который может усугубить и без того напряженную ситуацию. По оценкам, вдоль границы с Украиной находится от 170 000 до 190 000 российских солдат".

Как отмечается, РФ и Италия работали над организацией встречи между премьер-министром Италии Марио Драги и президентом России Владимиром Путиным.

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Обострение ситуации

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Президент США выступил с новым обращением к нации, в котором дал оценку действиям России и решению Совета Федерации отправить свои войска в чужую страну.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет выполнять ультиматум, который 22 февраля озвучил президент РФ Владимир Путин. Одним из требований хозяина Кремля было признание Украиной результатов псевдореферендума в Крыму о вхождении в состав России.

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