Нобелевские лауреаты поддержали украинский народ в борьбе с оккупантами

Украину в очередной раз поддержали/Фото: коллаж: "Сегодня"

Нобелевские лауреаты выражают свою поддержку украинскому народу и свободной Украине перед лицом российской агрессии.

Об этом говорится в обращении лауреатов.

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"Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию – ничто другое как войну – против соседнего государства, Украины. Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии", — говорится в обращении.

Нобелевские лауреаты осуждают военные действия РФ и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины.

"Всегда есть мирный путь разрешения споров. Российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, который говорит, что "Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Оно игнорирует Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и действующие границы Украины. Российские опасения насчет безопасности можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинского Акта 1975 года и Парижской Хартии 1990 года. Развязывание войны, как сделали президент Путин и его приспешники, – это неверный, кровавый и непродуктивный путь в будущее.", — говорится в обращении.

В письме лауреаты пишут, что действия России запятнали ее репутацию на десятилетия. Решение о вторжении в Украину станет препятствием экономическому развитию России, а также источником трудностей для ее населения.

"Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины. Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами. Наши сердца – с семьями и друзьями тех украинцев и россиян, кто уже погиб или ранен. Пусть придет мир в наш прекрасный мир", — резюмировали нобелевские лауреаты.

Гуманитарная катастрофа на Донбассе

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что оккупанты в войне против Украины перешли к тактике террора. По ее словам, в первую очередь это касается Донецкой и Луганской областей.

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"Города Волноваха, Северодонецк и другие под тотальным сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа. Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, пожилые люди, больные, люди с инвалидностью", — заявила вице-премьер.

Как подчеркнула Верещук, оккупанты не дают гуманитарных коридоров, нарушая международные нормы.

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