Новая хакерская атака? Сайты СБУ, Рады и Кабмина не работают

В Украине началась новая кибератака. Фото: pexels / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине снова прекратил работу ряд государственных сайтов. Речь идет о порталах Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
При переходе на эти страницы поисковики дают ответ "Не удается получить доступ к сайту. Пока не известно, в причина остановки работы сайтов – технические проблемы или же хакерская атака.
Наши источники в СБУ сообщили, что пока однозначного ответа о том, почему "лежит" сайт спецслужбы – нет.
"Разбираемся, в чем причина", – сообщили нам в спецслужбе.
Хакерскую атаку планировали на 22 февраля
Ранее в Сети появилась информация, что хакеры готовили новую кибератаку на украинские сайты – начать ее планировали вчера, 22 февраля.
В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного, банковского сектора, сектора обороны. Согласно этому сообщению, атаки должны совершить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.