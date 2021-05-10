Чем займутся украинские спутники на орбите и сколько нужно денег на покорение космоса, рассказали в Государственном космическом агентстве

Фото: ESSP-SAS, REUTERS/Mike Blake, 061.ua

Украина в ближайшие пять лет вступит в Европейское космическое агентство и запустит на орбиту семь спутников, а еще один спутник улетит в космос со стартовой площадки компании-детища Илона Маска SpaceX. Программа потребует финансирования в 15 млрд гривен.

Об этом рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай в эфире "Первого делового".

Список главных целей новой космической программы Украины на пять лет:

Создание украинского космодрома. Создание спутниковой группировки семи украинских спутников. Запуск на орбиту спутника "Сич-2-30" в декабре 2022 года. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX. Спутник "Сич-2-30" уже проходит испытания, ожидается, что он будет готов к октябрю 2021 года. Вступление в Европейское космическое агентство.

Читайте также: Истории 6 украинских покорителей Вселенной к 60-летию полета человека в космос

Реклама

Украинские спутники на орбите, по словам Тафтая, займутся зондированием, то есть будут делать снимки поверхности Земли. Это поможет бороться с незаконной вырубкой лесов и нарушениями в использовании водных ресурсов, даст возможность быстрее реагировать на пожары и так далее.

"Благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", – отметил Тафтай.

Напомним, Украина живет без космической программы уже три года. Официально утвердить новый план собираются в течение ближайших месяцев.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пионерах космонавтики, которые имеют украинские корни.