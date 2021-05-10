Фото: ESSP-SAS, REUTERS/Mike Blake, 061.ua
Украина в ближайшие пять лет вступит в Европейское космическое агентство и запустит на орбиту семь спутников, а еще один спутник улетит в космос со стартовой площадки компании-детища Илона Маска SpaceX. Программа потребует финансирования в 15 млрд гривен.
Об этом рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай в эфире "Первого делового".
Список главных целей новой космической программы Украины на пять лет:
- Создание украинского космодрома.
- Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.
- Запуск на орбиту спутника "Сич-2-30" в декабре 2022 года. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX. Спутник "Сич-2-30" уже проходит испытания, ожидается, что он будет готов к октябрю 2021 года.
- Вступление в Европейское космическое агентство.
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Украинские спутники на орбите, по словам Тафтая, займутся зондированием, то есть будут делать снимки поверхности Земли. Это поможет бороться с незаконной вырубкой лесов и нарушениями в использовании водных ресурсов, даст возможность быстрее реагировать на пожары и так далее.
"Благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", – отметил Тафтай.
Напомним, Украина живет без космической программы уже три года. Официально утвердить новый план собираются в течение ближайших месяцев.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пионерах космонавтики, которые имеют украинские корни.
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