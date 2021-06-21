Новая мутация индийского штамма и жуткая авария в США – главные новости за ночь

В Индии обнаружили заражение новой мутацией местного штамма коронавируса, а в Алабаме в страшном ДТП погибли дети – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Жуткая авария в Алабаме

В Соединенных Штатах в Алабаме в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 18 автомобилей погибли десять человек, в том числе девятеро детей. Автобус с детьми возвращался в приют для девочек, пострадавших от насилия. Транспортные средства могло занести из-за скользкой после шторма дороги.

Новая мутация индийского штамма

В Индии в штате Махараштра, который является "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, которая может повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+. Ученые заявили о необходимости его немедленного исследования.

Кулеба недоволен НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Североатлантический альянс не сделал ни единого шага для выполнения принятого в 2008 году в Бухаресте решения о членстве Украины в НАТО, несмотря на то, что наша страна провела много реформ. По его словам, и на последнем саммите Альянса "не дали ни единого намека на сроки этого процесса".

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Скабеева о "геях-оккупантах" на Донбассе

Российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева продолжает рассказывать страшные истории о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

В обрушившейся в Бельгии школе были украинцы

В бельгийском Антверпене в ходе строительных работ обрушилось здание школы, в результате чего погибли пять рабочих и девять получили ранения. На объекте работали в том числе украинцы, которые могут быть среди погибших и раненых.

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