"Новинна Група Україна": информационный прорыв во время испытаний

За все время военного положения диджитал команда "Новинної Групи Україна" проявила себя как лидер оперативной подачи информации. В рабочем процессе круглосуточно задействовано максимальное количество корреспондентов и редакторов. Поэтому в сети интернет нас читают и смотрят миллионы людей как в Украине, так и по всему миру.

Несмотря на нелегкие обстоятельства, переезды, проблемы со связью и постоянные перемещения в укрытие, диджитал отдел не просто сохранил довоенное количество контента, но и увеличил его в разы. Как результат, с каждым днем нам доверяют все больше людей.

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С начала войны сайт "Сегодня" вырос вдвое по среднесуточному количеству читателей. Для сравнения: в 2021 году сайт читали 500 тысяч человек в день, в 2022-м, до войны, — 1 миллион, сейчас количество достигло 2 млн читателей ежедневно.

Ужасный день начала войны, 24 февраля, стал рекордным за всю историю проекта – на сайт зашли более 2,6 млн пользователей.

В целом с первого дня военного положения segodnya.ua читают 15,2 млн пользователей в 232 странах. Причем около 1,5 млн – пользователи из стран-агрессоров (более 1 млн из России и 400 тысяч из Беларуси).

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Рекордные показатели имеют также телеграмм-каналы "Сегодня" и "Украина 24", на которые за первые две недели войны в целом подписались более 600 тысяч человек.

За это время Ютуб-канал "Украина 24" вдвое увеличил количество своих подписчиков и просмотров. С начала войны на канал подписались более 300 тыс. зрителей. За первые две недели войны – более 100 млн просмотров. В среднем "Украина 24" имеет 12 млн просмотров в сутки и 16 млн уникальных зрителей.

Продолжаем работать ради правды и победы. Спасибо за ваше доверие!