Новое смертельное ДТП в Харькове и жестокое избиение на Волыни — главные новости за ночь

В смертельном ДТП в Харькове погибли три человека, а на Волыни мужчину избили и заживо закопали на кладбище/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Харькове грузовик с щебнем перевернулся на легковушку

В Харькове на окружной столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из транспортных средств оказался заблокированным, поскольку на него опрокинулся грузовик со щебнем. У ДТП погибли мужчина, женщина и 4-летний ребенок.

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В ДТП погибли люди/Коллаж: Сегодня

"Чего-то самолет сегодня не прислали" – Лукашенко ждет от ЕС оплату депортации

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

Мигрантов на границе меньше не становится / Коллаж "Сегодня"

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Закопали живым: подробности жуткого избиения в Волынской области

В Волынской области задержали двух молодых людей, которые накануне жестоко избили таксиста. Мужчину заставили выкопать себе могилу на кладбище и засыпали землей.

Злоумышленникам, которые чуть не убили мужчину, грозит тюрьма/Коллаж: Сегодня

В Житомирской области дети наелись средства для прочистки труб: подробности

В Житомирской области 11-летний школьник Никита угощал одноклассников конфетами, а оказалось, что это — щелочные таблетки для чистки труб. Дети попали в больницу.

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