Новые исследования "Омикрона" и бустерная вакцинация: главное о COVID-ситуации в Украине

"Омикрон" распространяется по миру и может угрожать Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на значительное уменьшение количества больных коронавирусом в Украине, карантин ослаблять пока не собираются. При этом по миру распространяется угроза нового штамма "Омикрон".

Новости "Сегодня" рассказывают самое важное о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая короновирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, вчера в результате коронавируса:

госпитализировано – 1456 человек;

летальных исходов – 188;

поправилось – 9966 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ровенская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация

За прошедшие сутки 53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек. При этом проведено 26 589 094 прививки.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

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Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская (области).

Оранжевая зона

Донецкая,

Закарпатская

Одесская (области).

Желтая зона

г. Киев

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая (области).

Карантин не собираются ослаблять

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, это делают, чтобы не допустить новой волны коронавируса.

Он подчеркнул, что главная задача в данный момент – это сдерживание ситуации. Усиление карантина, касающееся преимущественно невакцинированных людей, является необходимыми мерами для того, чтобы предотвратить очередную COVID-вспышку.

Кузин добавил, что Украина ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

Новые исследования штамма "Омикрон"

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что большинство случаев заражения "Омикроном" в ее стране обнаружили у вакцинированных людей.

Симптомы болезни преимущественно не были тяжелыми.

"80% известных случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в США выявлено у людей, прошедших полную вакцинацию, шестеро ранее переболели COVID-19. Почти у всех болезнь проявлялась в легкой форме", – сообщила Валенски.

Лишь один больной из 43 лечился на стационаре.

При этом первые исследования "Омикрона" показали, что лучше всего от нового штамма защищает бустерная вакцинация.

Можно ли сделать бустерную вакцинацию в Украине

По словам врача Евгения Комаровского, бустерную дозу оптимально рекомендуется делать через 6-9 месяцев после второй дозы.

Мировое медицинское сообщество рекомендует для проведения третьей дозы только МНРК-вакцины:

Pfizer,

Модерна.

Другой вопрос в том, отмечает Евгений Комаровский, что если вы придете в поликлинику и скажете, что прошли два курса вакцинации и хотите бустер, скорее всего, пока ничего не получите.

Потому что, во-первых, должно быть официальное решение Минздрава . Допустим, ведомство принимает разрешительные документы, четко пописывает, каким препаратом будет делать бустер.

. Допустим, ведомство принимает разрешительные документы, четко пописывает, каким препаратом будет делать бустер. Во-вторых, для многих важно, чтобы и третья доза вакцины отражалась в "Дії", поэтому на ведомственном уровне должен быть учтен и данный механизм.

Минздрав пока говорит, что начнут бустерную вакцинацию только при условии, что будут вакцинированы двумя дозами более 50% населения. Сам доктор категорически не согласен с такой формулировкой.

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