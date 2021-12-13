Новые исследования "Омикрона" и бустерная вакцинация: главное о COVID-ситуации в Украине

"Омикрон" распространяется по миру и может угрожать Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Несмотря на значительное уменьшение количества больных коронавирусом в Украине, карантин ослаблять пока не собираются. При этом по миру распространяется угроза нового штамма "Омикрон".
Новости "Сегодня" рассказывают самое важное о ситуации с коронавирусом в Украине.
Статистика в Украине
За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая короновирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше, чем за предыдущие сутки.
Кроме того, вчера в результате коронавируса:
- госпитализировано – 1456 человек;
- летальных исходов – 188;
- поправилось – 9966 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 570;
- Винницкая область – 120;
- Волынская область – 310;
- Днепропетровская область – 283;
- Донецкая область – 107;
- Житомирская область – 189;
- Закарпатская область – 111;
- Запорожская область – 130;
- Ивано-Франковская область – 146;
- Киевская область – 160;
- Кировоградская область – 125;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 186;
- Николаевская область – 236;
- Одесская область – 394;
- Полтавская область – 201;
- Ровенская область – 57;
- Сумская область – 76;
- Тернопольская область – 107;
- Харьковская область – 140;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 86;
- Черкасская область – 225;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 28.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Вакцинация
За прошедшие сутки 53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек. При этом проведено 26 589 094 прививки.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Оранжевая зона
- Донецкая,
- Закарпатская
- Одесская (области).
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая (области).
Карантин не собираются ослаблять
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, это делают, чтобы не допустить новой волны коронавируса.
Он подчеркнул, что главная задача в данный момент – это сдерживание ситуации. Усиление карантина, касающееся преимущественно невакцинированных людей, является необходимыми мерами для того, чтобы предотвратить очередную COVID-вспышку.
Кузин добавил, что Украина ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".
Новые исследования штамма "Омикрон"
Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что большинство случаев заражения "Омикроном" в ее стране обнаружили у вакцинированных людей.
Симптомы болезни преимущественно не были тяжелыми.
"80% известных случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в США выявлено у людей, прошедших полную вакцинацию, шестеро ранее переболели COVID-19. Почти у всех болезнь проявлялась в легкой форме", – сообщила Валенски.
Лишь один больной из 43 лечился на стационаре.
При этом первые исследования "Омикрона" показали, что лучше всего от нового штамма защищает бустерная вакцинация.
Можно ли сделать бустерную вакцинацию в Украине
По словам врача Евгения Комаровского, бустерную дозу оптимально рекомендуется делать через 6-9 месяцев после второй дозы.
Мировое медицинское сообщество рекомендует для проведения третьей дозы только МНРК-вакцины:
- Pfizer,
- Модерна.
Другой вопрос в том, отмечает Евгений Комаровский, что если вы придете в поликлинику и скажете, что прошли два курса вакцинации и хотите бустер, скорее всего, пока ничего не получите.
- Потому что, во-первых, должно быть официальное решение Минздрава. Допустим, ведомство принимает разрешительные документы, четко пописывает, каким препаратом будет делать бустер.
- Во-вторых, для многих важно, чтобы и третья доза вакцины отражалась в "Дії", поэтому на ведомственном уровне должен быть учтен и данный механизм.
Минздрав пока говорит, что начнут бустерную вакцинацию только при условии, что будут вакцинированы двумя дозами более 50% населения. Сам доктор категорически не согласен с такой формулировкой.
Раньше мы писали:
- С 9 декабря в Украине расширили список профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.
- Будут выбрасывать? В Украине испортилось 125 тысяч доз вакцины AstraZeneca.