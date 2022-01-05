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Новые миксы вакцин и когда получим бустерную дозу: все о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора
5 января, 09:13
Бустерные прививки начали делать тем, у кого прошло полгода с момента введения второй вакцины

В Украине уже сделали более 7 тысяч прививок бустерной дозой. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начали вакцинацию бустерной дозой вакцины от коронавируса. Ее могут ввести даже провакцинированные препаратом CoronaVac. Ведь Минздрав изменил схемы смешивания вакцин и разрешил совмещать китайскую вакцину с другими.

Детальнее о ситуации с коронавирусом в Украине – в новом материале "Сегодня".

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Статистика в Украине

За прошедшие сутки 4 января в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 366 человек;
  • летальных исходов – 273;
  • выздоровело – 8 439 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1344;
  • Винницкая область – 156;
  • Волынская область – 25;
  • Днепропетровская область – 169;
  • Донецкая область – 126;
  • Житомирская область – 71;
  • Закарпатская область – 148;
  • Запорожская область – 148;
  • Ивано-Франковская область – 130;
  • Киевская область – 199;
  • Кировоградская область – 49;
  • Луганская область – 103;
  • Львовская область – 210;
  • Николаевская область – 102;
  • Одесская область – 209;
  • Полтавская область – 273;
  • Ровенская область – 104;
  • Сумская область – 129;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 178;
  • Херсонская область – 111;
  • Хмельницкая область – 169;
  • Черкасская область – 157;
  • Черновицкая область – 85;
  • Черниговская область – 91.

Вакцинация

В течение 4 января 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26502 человека, вторую дозу – 73536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу – 1843 человека.

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Бустерная вакцинация

В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят спустя полгода после второй вакцинации. Пока она разрешена для украинцев старше 60 лет. А также для медицинских работников и сотрудников заведений интернатного типа.

Сколько человек уже получили прививку

За минувшие сутки, 4 января, бустерной дозой вакцинировались 1843 человека. В целом с начала проведения таких прививок бустерную дозу ввели 7 556 человек.

Вакцины для бустера

Предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:

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  • первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
  • первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

В Украине изменили схемы смешивания вакцин

Теперь они такие:

  • 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna
  • 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna
  • 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Карантин в Украине

По состоянию на утро 5 января все области в Украине находятся в желтой зоне карантинных ограничений. В то же время главный санитарный доктор Игорь Кузин отметил в интервью, что со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".

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