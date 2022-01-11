Новые зарплаты остановят бунт полиции? Что говорят эксперты

В Украине поднимут зарплаты копам / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 февраля полицейским обещают увеличить зарплаты на 10%. Однако эксперты считают, что такое повышение – это мизер который не повлияет на существующий отток кадров из полиции.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал известный правозащитник Евгений Захаров, принимавший участие в реформировании МВД.

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10% не помогут

Он объяснил, что напряженная ситуация грядет из-за того, что зарплата в полиции и в целом в МВД снова стала неконкурентной.

"Такое же было в 2014 году, когда мы начинали реформу МВД. Будет нехватка кадров. Боюсь, что такие меры не остановят отток людей из полиции и других подразделений МВД", – сказал он.

По его словам, зарплата полицейского низкая для проживания в большом городе.

"Для провинции она еще более приемлемая. Но по закону недопустимо то, что у полицейского в одном городе – одна зарплата, в райцентре – другая", – говорит Захаров.

Временное спокойствие

Еще один эксперт, замглавы правления Харьковского института социсследований Андрей Черноусов, считает, что спокойствие полицейских будет временным и он не стал бы акцентировать внимание на операции "Акциз".

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"Думаю, что изысканы какие-то государственные резервы. Способно ли это на какое-то время успокоить полицейских? Думаю, да. Борьба за свои трудовые права носит перманентный характер. То есть, как только вы останавливаетесь – останавливаются и другие. Что касается забастовок полицейских, о которых сообщалось. По закону им запрещено бастовать, но это некорректно, потому как во всех европейских странах полицейские выходят на них. Это нормальная практика", – говорит Черноусов.

По его словам, именно угроза забастовки побудила поднять копам зарплаты.

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