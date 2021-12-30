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Новый год за границей. Какие страны открыты для украинцев – список и правила

София Ковнир
30 декабря, 14:20
При этом эксперты советуют отложить туристические поездки до стабилизации ситуации с коронавирусом

Некоторые европейские страны открыты для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за нового штамма "Омикрон" страны все чаще меняют правила въезда. На сегодняшний день украинцы могут посетить многие европейские страны, но при этом необходимо соблюдать несколько условий.

Подробнее о том, как и куда могут улететь украинцы, читайте далее в материале "Сегодня".

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Только с вакцинацией от коронавируса

  • Испания
  • Германия
  • Латвия
  • Эстония
  • Литва
  • Словакия

Вакцинация от коронавируса/тест

  • Венгрия
  • Монако

Вакцинация/тест/сертификат о выздоровлении

  • Болгария
  • Сербия
  • Хорватия
  • Босния и Герцеговина
  • Молдова
  • Албания
  • Северная Македония
  • Турция
  • Словения
  • Черногория
  • Люксембург
  • Андорра

Вакцинация/сертификат о выздоровлении и тест

  • Португалия
  • Австрия
  • Чехия
  • Ирландия
  • Исландия
  • Румыния

Вакцинация и тест

  • Франция
  • Швеция
  • Финляндия
  • Польша
  • Бельгия

Вакцинация и дополнительные требования после прибытия

  • Норвегия

Вакцинация, тест и дополнительные требования после прибытия

  • Швейцария
  • Нидерланды
  • Лихтенштейн

Украинцы могут посетить многие страны. Фото: ezdili-znaem.com

Тест и дополнительные требования после прибытия

  • Кипр
  • Великобритания
  • Греция
  • Дания

Вакцинация/тест и дополнительные требования после прибытия

  • Грузия

Куда украинцам въезд запрещен?

  • Италия
  • Мальта
  • Беларусь
  • Сан-Марино

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