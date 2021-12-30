Новый год за границей. Какие страны открыты для украинцев – список и правила

Некоторые европейские страны открыты для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за нового штамма "Омикрон" страны все чаще меняют правила въезда. На сегодняшний день украинцы могут посетить многие европейские страны, но при этом необходимо соблюдать несколько условий.

Подробнее о том, как и куда могут улететь украинцы, читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Только с вакцинацией от коронавируса

Испания

Германия

Латвия

Эстония

Литва

Словакия

Вакцинация от коронавируса/тест

Венгрия

Монако

Вакцинация/тест/сертификат о выздоровлении

Болгария

Сербия

Хорватия

Босния и Герцеговина

Молдова

Албания

Северная Македония

Турция

Словения

Черногория

Люксембург

Андорра

Вакцинация/сертификат о выздоровлении и тест

Португалия

Австрия

Чехия

Ирландия

Исландия

Румыния

Вакцинация и тест

Франция

Швеция

Финляндия

Польша

Бельгия

Вакцинация и дополнительные требования после прибытия

Норвегия

Вакцинация, тест и дополнительные требования после прибытия

Швейцария

Нидерланды

Лихтенштейн

Украинцы могут посетить многие страны. Фото: ezdili-znaem.com

Тест и дополнительные требования после прибытия

Кипр

Великобритания

Греция

Дания

Вакцинация/тест и дополнительные требования после прибытия

Грузия

Куда украинцам въезд запрещен?

Италия

Мальта

Беларусь

Сан-Марино

Ранее мы писали: