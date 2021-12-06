Новый карантин и все меньше больных: рассказываем о COVID-ситуации в Украине

В Украине зафиксировано 4478 новых случаев коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня в Украине серьезно ужесточаются правила карантина – новые ограничения преимущественно касаются невакцинированных украинцев. В то же время, количество больных за последние сутки наименьшее почти за 2,5 последних месяца.

Новости "Сегодня" рассказывают самое главное о COVID-ситуации в Украине.

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Статистика коронавируса

За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).

При этом госпитализированы – 1 660 человек, умерли – 239, выздоровели – 9 082 человека.

Меньше всего больных с конца сентября

Последний раз меньшее количество новых случаев за сутки фиксировали почти 2,5 месяца назад – 27 сентября обнаружили 3007 новых больных. С этого дня показатели заболеваемости стремительно росли.

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Своего пика они достигли 4 ноября – тогда за сутки было 27 377 больных коронавирусом. В последнее время статистика пошла на убыль, ситуация нормализуется.

Количество заболеваний в регионах за 5 декабря:

г. Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ровенская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Новый карантин

С 6 декабря в Украине стали действовать новые карантинные правила.

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Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Таким образом новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев .

Разница между карантином в красной и желтой зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

Если на желтом уровне эпиднебезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справка 063-О), на красном – только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпиднебезопасности.

Некоторые желтые сертификат уже не действуют

Важно, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Киев

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Оранжевая зона

Полтавская область

Желтая зона

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область

Закарпатская область

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