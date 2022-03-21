Ну и кто здесь неонацисты? 8 исторических параллелей развития нацизма – только факты

Ясно, кто вдохновлял Путина на войну в Украине
Мы решили не вдаваться в философию, политологию и психологию нацизма. А заглянули в историю нацистской Германии и собрали конкретные факты, которые наглядно показывают, кто такие фашисты.
Итак, 8 исторических параллелей развития нацизма – тогда и сейчас.
1. Сакральная дата – 24 февраля
Нацизм: 24 февраля 1920 года – дата создания партии наци – НСДАП.
Неонацизм: 24 февраля 2022 года – начало войны РФ в Украине.
2. Знак Z
Нацизм: руны-зиги в виде молний-ZигZагов – символ SS в Германии.
Неонацизм: массовое поклонение букве Z – символ "освободительной" армии РФ.
3. "Обработка" молодежи
Фашистские режимы готовят общество к войне с детства, обрабатывая молодежь в так называемых военно-патриотических сообществах.
Нацизм: Гитлерюгенд Германии (1926-1945).
Неонацизм: Юнармия России (2015-...)
4. Бессменный вождь
В фашистских режимах нет сменяемости власти. И даже если де-юре проводятся выборы и однажды появляется другой "глава государства", де-факто это ничего не меняет – у власти остается "вождь".
Нацизм: Гитлер (1933-1945)
Неонацизм: Путин (2000-...)
5. Захват чужих территорий
Нацизм:аншлюс Австрии (март 1938 года).
Неонацизм: аннексия Крыма (март 2014 года).
6. Законы, запрещающие гражданские свободы
Нацизм:закон о чрезвычайных полномочиях, принятый рейхстагом Германии под давлением НСДАП (1933). Закон отменял гражданские свободы (в том числе проведение мирных митингов; вводил цензуру и т. д.) и передавал чрезвычайные полномочия Адольфу Гитлеру.
Неонацизм: так называемые законы "О полиции" и "О митингах" РФ (2020) дают чрезвычайные полномочия ОМОНу, а с ним – Путину. И они активно используют эти полномочия. По сути, проведение митингов в России запрещено, введена цензура.
7. "Своих не бросаем" – циничное оправдание захватнических войн
Нацизм: "защита" немецкоязычных в Судетах, Чехословакия (1938).
Неонацизм: "защита" русскоязычных на Донбассе, Украина (2014).
8. Вторжение в чужую страну ночью без объявления войны
Нацизм: 22 июня 1941 года, бомбардировка аэродромов, военных объектов и жилых кварталов украинских городов.
Неонацизм: 24 февраля 2022 года, бомбардировка аэродромов, военных объектов и жилых кварталов украинских городов.
"Совпадение? Не думаю!" (с)
Извините, что процитировали одного из современных геббельсов российской пропаганды... Но главное сейчас помнить, что Украина не начинает неонацизм, а заканчивает его.