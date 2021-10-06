Нужны ли маски COVID-вакцинированным? Ответ от Минздрава

Маска защищает здоровых людей от инфицированных / Коллаж "Сегодня"

Даже если человек прошел полный курс прививок против COVID-19 или переболел, он должен носить защитную маску. Это основной способ избежать инфицирования коронавирусом, делающий невозможным его передачу.

Об этом сообщает Минздрав.

Почему всем нужно носить защитные маски?

Маска защищает здоровых людей от инфицированных.

Пока в Украине нет коллективной защиты от коронавируса, поэтому риск заразиться остается.

Вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет усилить защиту от новых штаммов коронавируса.

Как правильно использовать медицинские маски?

Медицинскую маску нужно надевать чистыми руками.

Нельзя использовать маски повторно, а также те, которые имеют повреждения. Нельзя носить чужие маски.

Нужно правильно надевать маску, чтобы она закрывала рот и нос.

Снимать медицинскую маску нужно, не трогая ее переднюю часть.

Менять медицинские маски нужно каждые два часа и тогда, когда маска стала влажной.

Выбрасывать использованные маски нужно в закрытые контейнеры.

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