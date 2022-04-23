Обманул 50 человек: мошенник в Днепропетровской области "продавал" военную амуницию

От неправомерных действий злоумышленника пострадали около 50 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области киберполиция разоблачила 22-летнего мужчину, который "продавал" военное снаряжение.

Об этом сообщила в Telegram Национальная полиция Украины.

Реклама

Что произошло

Как отмечается, злоумышленник организовал незаконный "бизнес", размещая в группах в мессенджерах объявления о якобы продаже амуниции.

"Главным условием покупки была подписка от 300 до 600 гривен. После получения денег он блокировал клиентов, а сам менял номер телефона. По предварительным данным, от неправомерных действий злоумышленника пострадали около 50 человек. В настоящее время правоохранители устанавливают других пострадавших покупателей и окончательную сумму ущерба", – сообщили в полиции.

Кроме этого, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины – предусмотрено до восьми лет тюремного заключения. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении.

Реклама

Напомним, киберполиция зафиксировала еще один вид мошенничества в Украине – пользователи получают на телефон SMS-сообщения с информацией о денежных выплатах во время военного положения.

Читайте также: