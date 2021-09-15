Обстрелы усиливаются. С чем связано обострение ситуации на Донбассе

Против украинских войск используются все виды оружия / Коллаж "Сегодня"

На Донбассе не прекращаются обстрелы позиций украинский сил, практически ежедневно фиксируется гибель или ранение наших военных. Эксперты называют несколько причин такой эскалации.

Военный корреспондент Егор Логинов рассказал, с чем связывают очередное обострение на передовой.

"Боевики стреляют без остановки. С вечера и по состоянию на этот час они уже 8 раз открывали огонь. Ночью снайпер оккупантов застрелил украинского бойца в окрестностях Причепиловки. Командиру механизированного отдела Демьяну Данилову со Львовщины было всего 24 года. Это уже третий погибший боец ​​на этих позициях за последнюю неделю и 5-й за последние четыре дня на передовой. Украинские бойцы дают отпор врагу. Бои продолжаются и днем, и ночью", – рассказал в своем репортаже Егор Логинов.



С начала года количество обстрелов на Донбассе растет в геометрической прогрессии. По словам руководителя украинской стороны совместного центра по контролю и координации огня Александра Аполлонова, за последние 5 лет враг не применял столько артиллерии и тяжелых минометов, как сейчас. Кроме того, как заявляет разведка, боевики накапливают на оккупированных территориях технику, оружие и личный состав.

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Делают это, по мнению Аполлонова, из-за начала российско-белорусских военных учений "Запад-2021" и выборов в Госдуму России. Голосовать заставляют и жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта.



Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, 9 сентября враг обстрелял из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.