Обучение вопреки войне: Метинвест Политехника запускает образовательный процесс

Метинвест Политехника продолжает работу во время войны / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

В сентябре 2022 года первый негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника планировал открыть свои двери для студентов. Для них готовились новейшие программы и лаборатории по мировым стандартам. Однако из-за войны войны в Украине и разрушения Мариуполя полноценный старт образовательного процесса невозможен.

Тем не менее, Метинвест Политехника не остановила работу и планирует набирать студентов во время войны. Подробно об этом рассказал ректор Метинвест Политехники Александр Поважный.

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Как функционирует университет в военных условиях

Метинвест Политехника был готов к открытию, поскольку был полностью сформирован преподавательский состав, получены необходимые образовательные лицензии, на полную велось строительство современного кампуса в центре Мариуполя. В феврале 2022 начала работу приемная комиссия.

Однако полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило планы и университет вынужден был искать выход.

"Конечно, наш университет, как и все учебные заведения, расположенные в городах, где идут активные боевые действия, в том числе в адском ныне Мариуполе, не может продолжать деятельность в городе постоянной дислокации. Но работу Политехника не останавливала и не будет этого делать. Планы пришлось скорректировать, но мы продолжаем работать и развиваться в тех условиях, которые есть сейчас. Нам удалось сохранить практически весь профессорско-преподавательский состав университета, чтобы обеспечить на этом этапе дистанционную работу Метинвест Политехники", – рассказал Поважный.

Преподаватели работают дистанционно, все они остались в Украине. Они занимаются наполнением образовательных программ, совершенствуют методические материалы, адаптируют процесс к настоящему, чтобы быть полностью готовыми начать дистанционный учебный год в тех условиях, в которых мы все сейчас оказались.

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Вступительная кампания во время боевых действий

Вступительная кампания в планировавшихся масштабах невозможна. И все же в университет будут набирать студентов среди работников Группы Метинвест.

"Это будут сотрудники компании, которые имеют несколько курсов по программе бакалавра или уже имеют диплом бакалавра и смогут поступить к нам, чтобы получить степень магистра. Также, возможно, будут и другие варианты комплектации групп. Для сотрудников Группы Метинвест это хороший шанс не только получить качественное высшее образование, но и продвинуться по карьерной лестнице, ведь диплом – не только документ, это прежде всего новые знания и навыки, которые можно применить в работе и показать высокий результат. Это будут наиболее нужные специальности, на которые будет спрос среди металлургов и горняков компании. Как только мы победим, тогда уже сможем говорить о полноценной вступительной кампании с большим количеством студентов по всем направлениям", – пояснил ректор.

Поважный добавил, что заведение продолжает курсы повышения квалификации, в том числе по всем лицензированным направлениям – металлургия, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, экология, горное дело, экономика и охрана труда.

Также университет готов к запуску новых программ.

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"Для нас нет невозможного! Если будет запрос переучить людей, мы сделаем это. Возможно, по некоторым профессиям нам потребуется незначительное время на подготовку программ, но в любом случае, мы справимся. Четко понимаем, что такой запрос быть может, потому что время такое – люди, к сожалению, будут терять работу и будут искать другую. Если Метинвесту понадобятся специалисты по каким-то конкретным отраслям – мы обязательно их научим", – заметил Поважный.

Гуманитарная помощь для украинцев

Раньше мы писали, что Метинвест собирал и передавал гуманитарную помощь для украинцев, серьезно пострадавших из-за войны войны.

За все время агрессии удалось собрать 117 тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников. Необходимые товары закупались за границей, затем отправлялись в специально созданный гуманитарный штаб в Польше, а затем ехали в разные регионы Украины.

Простые фортификационные сооружения в пределах городов, которые необходимы для создания огневых позиций, производились из 20 тонн катанки, предоставленной Метинвестом. Также компания Метинвест выделила10 миллионов евро на закупку касок, бронежилетов и аптечек для бойцов украинской терробороны.

Еще 500 тысяч долларов компания выделила на закупку средств защиты терробороны Запорожья.