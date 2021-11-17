Обвиняют в попытке госпереворота. Лидер антиваксеров Остап Стахив не явился на суд – причина

Остапу Стахиву пока не избрали меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в намерении совершить госпереворот – лидер антивакцинаторов в Украине Остап Стахив – не пришел на суд по избранию ему меры пресечения якобы по состоянию здоровья. Следующее заседание назначено на 18 ноября.

Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews.

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Детали

Согласно источнику, судья удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном доставлении в суд лидера движения против принудительной вакцинации.

Задержание Стахива будет возможным, если это разрешат сделать врачи. По информации стороны защиты, явиться в суд Стахиву не позволило состояние здоровья. Следующее заседание назначено на 18 ноября в 12:00.

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Подробности от СБУ

Антивакцинаторы призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

В результате сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса.

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В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах.

Затем они собирались создать на территории Украины территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой".

Кроме того, во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Остап Стахив долгое время анонсировал митинг в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

Что известно о лидере антиваксеров Стахиве?

35-летний Остап Стахив – известный во Львове провокатор, глава маловлиятельной ОО "Идея нации". Его часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в мусорный бак и обливали зеленкой.