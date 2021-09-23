Обязательная вакцинация и штрафы: чего ждать от желтого уровня эпидопасности

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности. Коллаж: "Сегодня"

В связи с желтым уровнем эпидемической опасности для работников учебных заведений, органов власти, министерств и местных государственных администраций хотят ввести обязательные прививки от коронавируса.

Эпидопасность также затронула и наших народных избранников, которые не спешат вакцинироваться. Михаил Радуцкий пожаловался и обратился с требованием об установлении новых правил к руководству Верховной Рады Украины. По его инициативе все невакцинированные парламентарии должны сдавать тесты на антиген на входе в сессионный зал Верховной Рады за свой счет.

Желтый уровень эпидемической опасности

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности.

Что решили власти?

Установить с 00:00 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины и применить новые ограничения;

эпидемической опасности на территории всех регионов Украины и применить новые ограничения; главы областных администраций и КГГА должны обеспечить соблюдение новых правил;

правила желтой и красной зон не будут влиять на роботу компаний, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни;

имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни; главы ОГА должны делать больше для вакцинации населения. В частности, им нужно приобщать к этому учителей, работников сферы образования и их родственников. Такое решение принято из-за того, что в этом году болеет все больше детей.

В желтой зоне действуют следующие карантинные меры:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

С 23 сентября установлен желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины

Бонусы для вакцинированных и запреты для невакцинированных

Этот карантин отличается от других тем, что правительство ввело ряд послаблений для людей, получивших одну или две дозы вакцины от коронавируса. В Минздраве предлагают такие преимущества:

школы желтой зоны смогут работать, если 80% педагогов будут иметь хотя бы одну прививку. В красной зоне условие ужесточается: для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации. Но эти ограничения не касаются детских садов и начальной школы – они будут работать при любом уровне эпидемиологической опасности;

кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному… Большинство ограничений, которые предусмотрены для желтого и красного уровней, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал Ляшко.

Кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы

Учителей и чиновников заставят вакцинироваться от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей, сотрудников министерств и центральных органов власти и городских администраций.

Вакцинировались на первых этапах медицинские работники, военные, работники структуры Министерства внутренних дел, Национальная гвардия, спасатели. Их больше 80%.

"В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая оптимистичная. Поэтому предлагаем внедрить обязательные профилактические прививки", – заявил Виктор Ляшко.

Ляшко сказал, что обязательность процедуры вакцинации вполне законна.

"Статьей № 12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, которые могут заразить работников или распространить инфекционные заболевания, должны делать обязательные профилактические прививки против соответствующих инфекционных заболеваний", – сообщил Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей и чиновников

Наказание для невакцинированных депутатов

Все невакцинированные парламентарии должны сдавать тесты на антиген на входе в сессионный зал Верховной Рады за свой счет каждые два дня. Такую инициативу требует принять народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, но сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде привито не более 50%. Поэтому мое предложение очень простое: не надо загонять никого в стойло вакцинации – не загоним. Верховная Рада – мы переходим в зал. Если ты вакцинирован – прошу. Если ты невакцинирован – сдай антиген-тест, 15 минут и заходи, если ты не заболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация", – рассказал о своей идее Михаил Радуцкий.

Нардеп также заявил, что уже обратился с требованием об установлении новых правил к руководству Верховной Рады Украины. Однако как отреагировали на такую ​​инициативу – Радуцкий не уточнил.

Михаил Радуцкий заявил, что уже обратился с требованием об установлении новых правил к руководству Верховной Рады Украины / Фото: president.gov.ua

Насколько суровое наказание

Теоретически все зависит от количества пленарных заседаний в месяц, когда все депутаты собираются под куполом парламента. Например, в сентябре восемь таких дней. Теперь давайте посчитаем: тесты на антиген в украинских частных больницах стоят примерно 500 гривен. Получается, по схеме Радуцкого, в сентябре злостные нарушители заплатили бы всего 2000 гривен.

Но точную сумму назвать просто невозможно. Ведь все зависит от цены на тест, который предлагает делать депутатам Радуцкий в стенах Верховной Рады.