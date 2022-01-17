Обжалование материнства: почему у самой старшей матери Украины могут забрать ребенка (видео)

Уникальное дело! Судебное заседание, которое в первый раз провели в Украине — обжалование материнства. К самой старшей украинской роженице судится гражданка Израиля. Обе более 10 лет назад были пациентками репродуктивной клиники. Теперь одна подозревает, что яйцеклетки – перепутали! Трудно даже представить, что в данный момент чувствуют тысячи женщин, прошедших через процедуру искусственного оплодотворения или сдавших генетический материал на хранение. Кто гарантирует их защищенность? Корреспондентка "Сегодня" Ирина Смирнова прониклась этим вопросом.

Искусственное оплодотворение

До 66 лет она жила обычной жизнью и работала на рынке. Вдруг о ней заговорила вся страна. Свою дочь Валентина Подвербная назвала Анной-Марией. Забеременела с помощью искусственного оплодотворения. Деньги на это собирала много лет. Планы сразу имела грандиозные.

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"Вырастить дочь свою, выучить, отдать замуж и дождаться внуков", — говорит Валентина Подвербная.

Почти 11 лет назад стоимость экстракорпорального оплодотворения была почти вдвое выше, чем в данный момент. Цена в эквиваленте стартовала от 5 тысяч долларов за одну программу. Первые две попытки ЭКО Валентине делал доктор-репродуктолог Олег Берестовой – они оказались неудачными.

"Я уже отказал, честно говоря. Ну, одна неудача, две. Я отказал. Говорю: нет. Хочешь – делай", — рассказывает доктор-репродуктолог Олег Берестовой.

Женщина не сдалась

Третью попытку ЭКО сделал коллега, беременность наступила. Затем из родильного Валентина позвонила Олегу Берестову. Женщина была испугана.

"Как она родила, звонит, говорит: мне сказали ребенка заберут. Она шла до этого 10 лет, родила, а ей говорят: отдайте этого ребенка, мы его в данный момент усыновим. Зачем вам это дитя", — вспоминает доктор-репродуктолог Олег Берестовой.

Валентина не открывает дверь социальным работникам, в детском садике оставила дочь только на один день, потому что ей самой не разрешили там быть. Журналистов не пускает на порог.

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Соседи рассказывают, что Валентина даже попрошайничала с еще малой Марией, и постоянно слышат, как она ругает девочку.

"Она матерится на того ребенка, таскает его, милостыню просит", — говорит соседка женщины Елена Ивановна.

Обжалование материнства

И вот – новый информационный шквал. Материнство Валентины оспаривают в суде. Бывшая харьковчанка, а ныне гражданка Израиля, Оксана Спектор, одновременно проходила лечение в той же клинике, что и Подвербная. Увидев по телевизору дочь Валентины, Оксана решила, что девочка похожа на детей и других родственников.

"Не могу понять, с какого момента возникла у нашей гражданки мысль о том, что это ее клетка. Например, я была донором яйцеклетки и я в данный момент что-то придумаю, что в Америке кто-то родил моего ребенка", — рассказывает перинатальный репродуктивный психолог Антонина Наконечная.

Как бы там ни было, истица подозревает, что клиника воспользовалась ее яйцеклетками для проведения ЭКО Валентине.

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"В этом нет никакого смысла. Кто мешает врачу взять яйцеклетки у человека, который хочет их сдать, оплодотворить и подсадить — ничего не мешает", — отметил доктор-репродуктолог Александр Дарий.

Вероятность погрешности врачей

Желающих стать донорами яйцеклеток — достаточно. Женщины за один сеанс донации получают от клиники до 28 тысяч гривен вознаграждения. Генетический материал доноров и пациентов хранится в одной лаборатории. Но, по словам эмбриологов, вероятность погрешности очень низкая.

"Для того чтобы обезопасить пациентов и себя от ошибок, в лаборатории существуют правило двойного показания. Когда эмбриолог проводит любую процедуру, особенно переносит биологический материал из одной пробирки в другую, всегда другой эмбриолог следит за правильностью. Он не следит за правильностью выполнения технической стороны, но следит за правильностью идентификации пациента", — рассказывает эмбриолог Оксана Лизогуб.

В современных клиниках, говорит эмбриолог, уже давно действует электронное чипирование.

"Если у тебя какая-то ошибка, чипридер будет сигнализировать на всю лабораторию, и не даст эмбриологу провести процедуру. И эта электронная система показаний сводит ошибки эмбриолога к нулю. Единственный минус, что она очень драгоценна, и не все клиники могут себе это позволить", — говорит эмбриолог Оксана Лизогуб.

В клинике, пациентами которой были Валентина и Оксана, вряд ли была электронная идентификация. Но Олег Берестовой, заведовавший в то время отделением, уверен, что никто ничего не мог перепутать.

Что говорят юристы?

А если предположить, что ошибка произошла и врачи сознательно или бессознательно использовали яйцеклетку одной пациентки для оплодотворения другой? По мнению юристов, это точно не ответственность женщины, которая произвела искусственное оплодотворение, предварительно она подписала все необходимые документы и ее защищает закон.

"Для того чтобы женщина родила в 66 лет, необходимо оформление документов — это заявление на использование вспомогательных репродуктивных технологий. Это заявление на использование донорских ооцитов. Все движение биологического материала в учреждении здравоохранения оформляется соответствующими документами. Донор пришел, его закодировали, далее его выбирает пациент, проводится программа лечения", — рассказала адвокат, эксперт медицинского права Людмила Кириленко.

Генетическая экспертиза

Адвокат гражданки Израиля Оксаны Спектор ранее заявлял, что его клиентка не давала согласия на использование ее яйцеклеток. И требует от суда назначить проведение генетической экспертизы дочери Валентины Пидвербной. Накануне судебного заседания адвокат в истца изменился.

"Очень много звонков от СМИ. Вообще, невозможно работать в таком режиме. Принято решение передать дело от меня другому адвокату. От клиентки — четкое распоряжение: не комментировать это дело", — отметил адвокат Сергей Вольфовский.

По действующему законодательству человека невозможно привести вопреки его воле на сдачу анализа ДНК. Даже если суд примет такое решение. Медицинское учреждение, где лечились обе женщины, прекратило свое существование в 2014 году. Соответственно, документы вряд ли сохранились. Более того, частные клиники обязаны хранить документацию только 5 лет. А без нее в суде трудно что-либо доказать. В украинской юридической практике иск на обжалование материнства беспрецедентен.

"Пятно" на репродуктивной медицине

"Эта ситуация бросает значительную тень на репродуктивную медицину Украины, так как каждый, кто прошел программу лечения, кто в данный момент будет рожать этих детей или только родил — они задумаются над тем, а у меня не такой случай", — говорит адвокат, эксперт медицинского права Людмила Кириленко.

Следующее заседание суда состоится 21 января в закрытом режиме. Это требование обеих сторон конфликта.

Что такое ЭКО?

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — оплодотворение вне организма. Это современная и достаточно эффективная технология лечения бесплодия.

Кому рекомендовано ЭКО?

Проведение протокола ЭКО могут рекомендовать по следующим показателям:

у женщины отсутствуют фаллопиевые трубы или они непроходимы;

эндометриоз;

бесплодие эндокринного генезиса, если его лечение неэффективно в течение двух лет;

мужское бесплодие, связанное с пониженной подвижностью или невысоким количеством сперматозоидов в эякуляте.

Обычно процедура ЭКО рекомендована, если нет результата после традиционного лечения и после одного года безуспешных попыток забеременеть естественным способом.

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