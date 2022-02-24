Очереди на заправках и паника: люди массово выезжают из украинских городов (фото, видео)

На дорогах огромные пробки/Фото: коллаж: "Сегодня"

После заявления президента России Владимира Путина о военной операции на территории Украины, а также массовых обстрелов люди начали покидать постоянные места жительства.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Киевская область и Киев

С тех пор, как начались обстрелы, люди массово начали бежать из Киевской области и из столицы. На заправках и автодорогах образовались огромные очереди.

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Пробки в столице/Фото: "Сегодня"

Харьков

На заправках в Харькове автомобили выстроились в очередь за бензином. Вероятно, после этого люди будут уезжать из города.

Винница

В Виннице образовались огромные очереди автомобилей за бензином.

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Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.

Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "уходить домой".

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