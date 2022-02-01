Одесса в огне. Из-за пожаров почти сто человек оказались на улице посреди ночи – видео

Только наступило первое февраля – вспыхнул первый пожар. Пылала квартира на девятом этаже семейного общежития. Спасатели спецмашинами едва смогли подъехать, ведь возле дома, почти как и везде, слишком много припаркованных на ночь автомобилей.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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Пожарным с трудом удалось продвинуться между плотно припаркованными машинами. В час ночи пожарные справились с огнем. А после появилась информация, что могло его спровоцировать. Вероятно, это был обычный аккумулятор, который заряжали дома.

"Из-за значительного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Были эвакуированы 27 человек, среди которых 4 ребенка", – сообщила представитель управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Пожар не утихал всю ночь

Через четыре часа – снова вызов. Загорелась квартира в девятиэтажке уже в другом районе Одессы. Пламя охватило жилье на седьмом этаже. Владельцы дома пытались самостоятельно обуздать пламя. И это едва не стоило им жизни.

Спасатели прибыли вовремя и вывели жителей на свежий воздух. Сорок человек, среди которых – десять детей. Причины этого пожара еще устанавливаются.

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И уже перед рассветом – очередной звонок. Горела иномарка. Вероятно, ее подожгли. Люди не пострадали. А от машины ничего не осталось. Поджигателя теперь ищут.

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