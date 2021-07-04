Ужесточат карантин? Одна из областей Украины не соответствует зеленой зоне

На данный момент во всех областях Украины действует зеленый уровень эпидопасности, но если ситуация будет ухудшаться карантин усилят

По состоянию на сегодня, 4 июля, все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако в Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает Минздрав.

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Так, в Хмельницкой области третий день подряд зеленому уровню эпидбезопасности не соответствует показатель охвата тестированием на коронавирус. Показатель в регионе сейчас составляет 282 теста на 100 тысяч населения при норме – 300 тестов.

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Ранее мы сообщали, что во Львове усилят карантин из-за штамма "Дельта". По словам мэра города, власти активно мониторят ситуацию относительно COVID-19.

Также напомним, Украине угрожает дельта-штамм, поэтому карантин могут снова ужесточить.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: