Одним абзацем. О чем говорили Зеленский и Байден

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Разговор состоялся перед первым заграничным турне американского президента, которое он совершит в Европу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В ходе разговора глава Белого дома заявил, что он будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины и ее стремления двигаться вперед. И пригласил Зеленского в Белый дом этим летом. Также они обсудили вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления ей Плана действий по членству в Альянсе. Кроме того, президент США заявил, что является противником реализации "Северного потока – 2", а также поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Также они обсудили прогресс Украины во внедрении ключевых реформ. Владимир Зеленский рассказал о запланированных шагах по снижению влияния олигархов на жизнь страны, заявив, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине без олигархического вмешательства в политику и экономику.

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Отметим, это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

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