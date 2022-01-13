Одним абзацем. Все о массовых "минированиях" в Украине

В Украине участились "минирования"/Коллаж: "Сегодня"

В Украине участились "минирования" важных объектов в разных городах Украины. Больше всего сообщений о взрывчатке поступает в полицию Киева.

Что известно о "минированиях" в Украине и столице?

С начала 2022 года Украину накрыла волна "минирований". Больше всего фиксируют в столице. Чаще неизвестные сообщают, что "заминированы" крупные ТРЦ, станции метро, вокзалы, а также аэропорты. В среду, 12 января, в столице "заминировали" четыре станции метро и аэропорты. Взрывотехникам пришлось искать взрывчатки, однако ничего не нашли. В тот же день в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах городов. Однако опять же ничего не нашли. Также было сообщение, что в центре Одессы заминирована новогодняя елка. И, как и ожидалось, взрывчатку не нашли. Стоит отметить, что 11 января почти 500 школ были "заминированы" в столице. В полиции Черкасской области отметили, что ранее сообщение о минировании поступали из России или оккупированных территорий. Психолог, кандидат психологических наук Ольга Плетка отметила, что волны "минирования" имеют признаки хорошо спланированной акции. По словам эксперта, важно обратить внимание на то, что волна сообщений о "взрывчатках" затронула крупные города. К этому процессу могут быть причастны люди, настроенные на повышение напряжения в обществе. Процессом "минирования" может заниматься сразу несколько человек, но под чьим-то руководством, утверждает Ольга Плетко. Все анонимные "минирования" правоохранители зарегистрировали в журнале единого учета.

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