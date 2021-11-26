Одним абзацем. Все о смертельном ДТП в Харькове с участием пяти автомобилей

Водитель, спровоцировавший ДТП, ехал на красный цвет светофора/Коллаж: Сегодня

Вечером четверга, 25 ноября, в Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Столкнулись три легковушки и два грузовых транспортных средства.

Что известно о масштабной аварии

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В 18: 25 в полицию поступило сообщение о масштабном ДТП. На окружной в Харькове столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из транспортных средств оказался заблокированным, поскольку на него перевернулся грузовик с щебнем. Под завалами погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок, которому ориентировочно четыре года. По информации медиков, смерть женщины и ребенка наступила в результате асфиксии. Кроме того, двух пострадавших медики госпитализировали. В больнице также находился виновник ДТП, однако впоследствии его задержали правоохранители. Было установлено, что мужчина ехал на красный цвет светофора. Был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков — выясняют. Для этого понадобится ряд экспертиз. Кроме того, через некоторое время Харьковская областная прокуратура обнародовала ужасное видео с моментом дорожно-транспортного происшествия. На нем ясно видно, как водитель грузовика нарушая правила ПДД едет на красный цвет светофора. Сейчас продолжается расследование дела правоохранительными органами.

Не первое жуткое ДТП в последнее время