Офицеры российского ОМОНа прозрели в Украине – шокирующий брифинг в Киеве

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Пленные офицеры российского ОМОНа дали пресс-конференцию в Киеве, на которой заявили, что их обманывали историями об "украинских нацистах".

"Когда мы в России находились, по средствам массовой информации говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует фашистский режим, что националисты и нацисты захватили власть в свои руки, что обычным людям нужно избавиться от этого, условно говоря, "ярма", – рассказал российский подполковник Дмитрий Астахов.

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По словам пленного, они "сомневались, до конца не понимали ситуацию".

"Я лично для себя, когда мы только сюда зашли, посмотрел выступление ваших профессиональных боксеров – Усика и Ломаченко, это мои герои. Эти люди готовы взять в руки оружие, они говорят – мы вас сюда не звали. И мне становится стыдно за то, что мы пришли на территорию Украины", – заявил Астахов.

Его поддержал омоновец Евгений Спиридонов:

"Говорят про "хирургические вмешательства" ракетных подразделений, которые где-то уничтожают воинские части – это все неправда. Каждую ночь слышны сирены. Ложишься спать и молишься, чтобы снаряд не прилетел в тебя. Тут такие же люди, все хотят жить – дети, матери. Хотелось бы, чтобы прекратили эти авиаудары".

Старший сержант полиции РФ Евгений Плотников рассказал о подготовке к войне:

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"Как осознали позже, подготовка к войне с Украиной осуществлялась заранее – еще летом 2021 года. Также собирали учения, все подразделения Росгвардии – ОМОН, СОБР и Вооруженные силы. Также в этот состав входили подразделения из Чечни и Дагестана".

ООН требует от России прекратить войну

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска.

За проголосовало 141 государство. Такой результат был встречен аплодисментами.

Против было пять вместе с Россией. В ее "антиукраинскую коалицию" вошли Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

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Воздержались 35, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.