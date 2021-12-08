Огонь на Донбассе не утихал весь день: где боевики нарушали перемирие 7 декабря

На Донбассе за сутки зафиксировали шесть обстрелов. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 7 декабря, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один раз даже использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.

оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет. В сторону Новоалександровки русские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

русские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Южного враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

враг применил минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие. В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

противник вел обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Рядом с Прицепиловки оккупанты открывали огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Потери ВСУ

К счастью, за минувшие сутки среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага погибших и раненых не было.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация 8 декабря

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Боевики схватили заложницу

На оккупированном Донбассе боевики так называемой "ДНР" взяли в плен учительницу. Женщина ехала в Горловку из Киева к своей пожилой матери.

Как сообщила дочь учительницы Ирина Шило, ее мать якобы подозревается в шпионаже. Через три дня после задержания к Ирине позвонили российские наемники. Семья женщины очень переживала, однако надеялась, что все решится. До этого времени ситуация не улучшилась.

Женщину перевели в следственный изолятор. Только через 30 дней родным задержанной разрешили передать ей одежду и продукты. Даже через несколько месяцев его не отпустили. Дочь обратилась ко всем, кто сможет помочь ее маме и всем пленникам.

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