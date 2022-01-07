Огонь заблокировал людей в квартире. В Черновцах произошел масштабный пожар в многоэтажке (фото)

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновцах произошел пожар в многоэтажке. Три человека оказались заблокированы в квартире и не могли самостоятельно выйти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Подробности

Информация о пожаре поступила спасателям 7 января в 13.45. Он возник в многоэтажке на проспекте Независимости.

Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара образовалось сильное задымление, что представляло угрозу для жизни жильцов дома.

Жизнь трех человек спасли

На пятом этаже в квартирах находились двое мужчин и одна женщина, которые не могли самостоятельно покинуть помещение. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения помогли людям выйти в безопасное место, спасая тем самым их жизнь.

Реклама

Кроме этого, эвакуировали 12 жителей подъезда.

Пострадавшие

Во время пожара травмировался владелец помещения, который пытался самостоятельно ликвидировать пожар до прибытия подразделений ГСЧС.

Причина возгорания

В 14:02 пожар был локализован, а в 14:06 – ликвидирован пожарными в тех же пределах, в которых они его стали. По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Реклама

Место пожара. Фото: ГСЧС

Раньше мы писали: