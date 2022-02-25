Огромная очередь, многих не пускают: что происходит на границе с Польшей (видео)

Украинцы пытаются спастись от войны. Коллаж "Сегодня"
На украинско-польской границе в пункте пропуска Рава-Русская выстроилась огромная очередь из желающих выехать в Польшу, однако не всем это удается. Об этом сообщает журналист "Сегодня" с места событий.
На границе с Польшей образовалась большая пробка – задолго до самого поста пограничников. Люди в спешке пытаются покинуть территорию Украины. Любопытно, что многих заворачивают назад – речь об автомобилях с мужчинами.
Как известно, на время военного положения и всеобщей мобилизации запрещено покидать Украину мужскому населению 18-60 лет.
Некоторые люди вообще идут пешком. Также отмечается много иностранцев.
Противостояние Украины кровавой бойне России
- Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.
- Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.
- Тем временем под Херсоном украинские военные уничтожили российскую технику.
- А Киев атаковали диверсанты. На Оболони завязался бой с применением стрелкового оружия, замечена была даже техника. Продолжалось это не долго – оккупанты были расстреляны.