Огромная очередь, многих не пускают: что происходит на границе с Польшей (видео)

Украинцы пытаются спастись от войны. Коллаж "Сегодня"

На украинско-польской границе в пункте пропуска Рава-Русская выстроилась огромная очередь из желающих выехать в Польшу, однако не всем это удается. Об этом сообщает журналист "Сегодня" с места событий.

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На границе с Польшей образовалась большая пробка – задолго до самого поста пограничников. Люди в спешке пытаются покинуть территорию Украины. Любопытно, что многих заворачивают назад – речь об автомобилях с мужчинами.

Как известно, на время военного положения и всеобщей мобилизации запрещено покидать Украину мужскому населению 18-60 лет.

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Некоторые люди вообще идут пешком. Также отмечается много иностранцев.

Беженцы из Украины в Польшу. Фото: Мария Дмитренко

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