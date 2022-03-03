Оккупантам "посносило башни": в ВСУ показали разгромленную технику РФ (фото)

Вот так выглядит армия оккупантов после боя с ВСУ. Коллаж "Сегодня"

Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области так, что от нее остались лишь горы обгоревшего железа. Соответствующие фото показали военные 93-й бригады ВСУ "Холодный яр".

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На фото можно увидеть, что с танков послетали башни после ударов украинской армии.

"Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике на Сумщине. На фото – колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты вынуждали отстраивать местных жителей. Не доехали 20 км", – говорится в сообщении.

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Уничтоженная российская техника. Фото: facebook.com/93OMBr

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей излюбленной тактике – к ударам по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате погибли восемь человек.

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Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить ракеты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

Тем временем Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.