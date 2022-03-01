Оккупантов разгромили под Николаевом: озвучены огромные потери

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Под Николаевом российские агрессоры понесли большое поражение, потери техники врага могут исчисляться сотнями единиц.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

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"Насчет деталей – завтра посчитаем. Уже есть видео, что до 800 единиц техники. Завтра посмотрим, сколько на самом деле, но очень много", – заявил он.

Ким также озвучил потери украинской стороны:

"Один вертолет Ми-8, самолет один сбили, пилот жив, его эвакуировали, в больницу забрали. В основном может есть какие-то, но небольшие потери".

Глава области сообщил, что в Баштанке "мирное население двоих взяло в плен, два БТРа забрало себе".

"Теперь у теробороны два БТРа. Будем завтра ездить смотреть. Осталось большое скопление в поле техники с людьми, им некуда бежать, кончилась солярка. Поедем их завтра искать", – добавил Ким.

Оккупанты под Николаевом заявляли, что это их земля

В Николаевской области жители задержали технику российских военных и попросили их возвращаться домой.

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"Мужики, к вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой", – сказал местный житель.

На что захватчики ответили: "И мы на своей земле".