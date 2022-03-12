Оккупанты деморализованы и меняют тактику – Генштаб ВСУ

Российские войска несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"
Идут семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. В связи с неудачной попыткой провести наступательную операцию оккупанты вынуждены изменить тактику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18:00 12.03.2022.
Из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д.
К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения.
"Брошенные на произвол оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние. Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации", – говорится в сообщении.
Кроме того, учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил российской федерации привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений русской федерации.
"Почти по всем направлениям выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права", – добавили в Генштабе ВСУ.
Также на Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – подытожили в сообщении.
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