Оккупанты готовят "представление" в Херсоне – что известно

Россияне готовят провокацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты в Херсоне готовят представление. Они хотят распространить очередную волну дезинформации.

Об этом пишет "Центр противодействия дезинформации".

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"Внимание, манипуляция! В Херсоне готовится массированное представление оккупантов! Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о распространении российскими инфотеррористами новой волны дезинформации", – говорится в сообщении.

4 марта на херсонской площади Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон – это "Херсонская народная республика".

"Для этого в город свозят 2 больших автобуса, 20 автомобилей, 2 спринтера и 7 "ГАЗелей". Обращаемся к жителям города Херсон! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!" - отметили в сообщении.

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Оккупанты минируют Херсон

Российские оккупанты начали минировать город Херсон. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, сообщает Telegram-канал APnews.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в свою очеред, сообщил, что российские войска, оккупировавшие Херсон, несут большие потери.

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"Херсон. Аэропорт. По предварительным данным, разбито все, что стояло, и вертолеты, и технику, и ПВО врага. Это не может не радовать!" – отметил Ким.

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