Оккупанты начали делать "вбросы", чтобы сеять раздор среди защитников Украины – СБУ

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Российские оккупанты все чаще действуют коварными методами против украинских военных.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Служба безопасности Украины.

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Что происходит

В СБУ сообщили о случаях, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах:

"Публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать. Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных. Цель очевидна – посеять раздор и спровоцировать стычки и стрельбу между защитниками Украины".

Служба призвала граждан внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно когда она анонимная.

"А представителей правоохранительных структур и территориальной обороны – тщательно проверять полученные данные".

Напомним, в городах России 13 марта проходят антивоенные митинги. Как обычно, это сопровождается жесткими задержаниями митингующих. В Сети появились видео из разных российских городов.

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